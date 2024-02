Uno dei pini di via Marchetti a rischio crollo imminente, deciso il taglio

Uno dei pini di via Luigi Marchetti, traversa di viale della Pineta a Pescara, sarà tagliato in queste ore dai vigili del fuoco.

La decisione è stata presa al termine di un sopralluogo per valutarne la stabilità.

«L'albero risulta pericolosissimo», dice l'assessore al Verde, Gianni Santilli, «rischia di crollare, a detta dei tecnici, e di finire sull'abitazione vicina se non anche sulle auto in transito: potrebbe cioè provocare la tragediaû.

Poi Santilli aggiunge: «Purtroppo abbiamo già registrato episodi simili, anche in seguito a piogge abbondanti, con crolli rovinosi sulla strada, e non solo. Il nostro obiettivo è di evitare danni a cose e persone pur sapendo che gli alberi sono vitali per il nostro ambiente e per la città, ma ci sono scelte di fronte alle quali non ci possiamo tirare indietro. Non è la prima volta e, purtroppo, temo che non sarà l'ultima. Nel frattempo continuiamo a piantare alberi e il numero è di gran lunga superiore a quello degli alberi che risultano pericolosi e che vanno abbattuti o che, invece, sono morti e non possono essere curati».