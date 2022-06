Ancora secche numerose delle nuove piante di corso Vittorio, il Comune chiede la sostituzione [FOTO]

Numerose delle nuove piante che sono state piantate nei mesi scorsi in corso Vittorio Emanuele II nel centro di Pescara sono ancora tristemente secche nonostante la primavera inoltrata e l'arrivo, da settimane, di un caldo decisamente estivo.

Nei mesi scorsi già diversi cittadini avevano segnalato la situazione con numerose piante che sembravano non del tutto "vitali".

Adesso che siamo a inizio giugno tutto il nuovo verde realizzato nella via centrale della città sarebbe dovuto sbocciare ma così non è stato.

Una problematica però ben nota all'amministrazione comunale tanto che, come spiega il vice sindaco e assessore al Verde, Gianni Santilli, proprio mercoledì scorso c'è stata una riunione dedicata alla questione. Al termine della stessa è stata inviata una e-mail certificata alla ditta che ha eseguito i lavori e che deve occuparsi sia dell'attecchimento delle piante che della loro gestione per i prossimi due anni.

«Chiediamo», spiega Santilli, «la sostituzione di 36 piante e dei cespugli rimasti secchi. Ovviamente speriamo che non si debba aprire un contenzioso ma non nascondo che mi sarei aspettato un'esecuzione dei lavori più a regola d'arte».