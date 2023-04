Il sovrintendente capo della polizia Domenico Bucci va in pensione, il questore Liguori: "Un esempio da seguire" [VIDEO]

Il sovrintendente capo coordinatore della polizia Domenico Bucci va in pensione e questo momento lo ha voluto condividere con tutti i suoi colleghi e il questore Luigi Liguori che nel salutarlo gli ha rivolto parole sentite di stima e affetto.

“Domenico Bucci – ha detto – ha una carica di emotività oltre la norma. Non dobbiamo nasconderci che è un momento bello perché ci arriviamo alla pensione, però è anche un momento difficile perché segna un passaggio della nostra vita. Domenico è entrato 40 anni fa d ha fatto una bellissima carriera”, ha detto ancora Liguori sottolineando che al di là della carriera ciò che resta è la sua impronta; “un'impronta bellissima. Forse sta vivendo questo momento come ha vissuto il suo matrimonio”.

“Ama la polizia di Stato e ha vissuto per la polizia di Stato. Siamo stati insieme 27 mesi e non ha mai detto una parola negative su nessuno di voi, ha sempre avuto parole di elogio per tutti. È una persona positiva che vuole il bene di tutti, un persona specchiata. È la persona con cui ho avuto maggior afflato ed empatia perché ci uniscono sentimenti e visioni comuni – ha detto ancora Liguori -: l'amore per la polizia, per la famiglia, per la moglie e per la mamma che accudisce amorevolmente. Questi sono esempi da seguire cari colleghi. Non è importante il livello che si raggiunge, ma il livello di empatia che realizzai con le persone. Sei una persona da cui prendere esempio – ha concluso rinvolgendosi al sovrintendete ormai in pensione -. Noi speriamo ma non riusciamo ad essere bravi come te”.