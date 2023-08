VIDEO | Riscoprire la pastorizia: a Linea Verde Estate la storia delle sorelle De Angelis di Caramanico Terme

Nella puntata di Linea Verde Estate andata in onda domenica 27 agosto su Raiuno si è parlato diffusamente della costa dei trabocchi, con un viaggio da Ortona a Vasto, ma c'è stato spazio anche per una breve incursione nel Pescarese. La troupe del programma si è infatti recata a Roccamorice per incontrare Marina De Angelis, che insieme alla sorella si occupa di pastorizia a Caramanico Terme.

La giovane allevatrice ha spiegato che lei e sua sorella sono figlie di pastori e, un bel giorno, hanno deciso di rilevare l'attività, avviata dai loro nonni, non solo per proseguire la tradizione di famiglia ma anche per perseguire un obiettivo più nobile: "I nostri ricordi d'infanzia sono la cosa più bella che si possa avere, ci ricordiamo il profumo del latte e del formaggio - ha detto Marina - e vogliamo far conoscere, sia ai nostri figli sia agli altri, quello che si prova e si vive quassù". L'azienda va bene, visto che oggi Marina e sua sorella hanno ben 300 capi, e la vita è costantemente a contatto con la natura: le due donne producono formaggio a latte crudo e sono felici.

La trasmissione ha poi proseguito i suoi incontri con i lavoratori locali parlando della ventricina, salume tipico abruzzese e presidio Slow Food dal 1998, e delle prelibate "sise delle monache", dolce tipico di Guardiagrele. Infine l'arrivo a Vasto per la raccolta dei pomodori mezzo tempo: di forma rotonda e leggermente allungata, con un sapore pronunciato con un retrogusto dolciastro e una consistenza tenera e carnosa, sono l'ingrediente indispensabile per la preparazione del mitico brodetto.

Per rivedere la puntata è sufficiente cliccare qui dal minuto 34.40: https://www.raiplay.it/video/2023/08/Linea-Verde-Estate---La-costa-dell-Abruzzo-da-Ortona-a-Vasto---27082023-78f64c25-7910-4bae-aaac-31723324dbe8.html.