Palladini (Italia Nostra) sui libri abbandonati della biblioteca Montefredine nella sede Arta: "Salvati grazie alla segnalazione ai carabinieri"

I libri della biblioteca "Montefredine" nella sede dell'Arta saranno recuperati e rimessi a disposizione in breve tempo. A farlo sapere il presidente dell'associazione Italia Nostra Massimo Palladini che aveva denunciato dopo la segnalazione di un utente, l'abbandono di centinaia di volumi al piano terra dell'edificio in uno spazio aperto dove rischiavano di rimanere danneggiati dalle intemperie. Ora, spiega Palladini con un post su Facebook, dopo la richiesta di intervento dei carabinieri che si sono recati sul posto la situazione dovrebbe essere risolta:

"Oggi su nostra segnalazione i carabinieri si sono recati presso la sede dell' Arta in viale Marconi a Pescara ed hanno constatato che i volumi della biblioteca scientifica "Montefredine" erano stati sbaraccati dalle loro stanze nel modo che vedete. Hanno preteso una elementare custodia di quel patrimonio( riparo dalle intemperie, cautela contro le rotture in molti casi già in atto). I responsabili hanno assicurato di voler ripristinare la biblioteca e renderla accessibile; per questo non sarebbe stata chiesta la prescritta autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica. Questa volontà è stata confermata anche durante un successivo controllo di Italia Nostra che aveva raccolto segnalazioni su una incuria che lasciava presagire il peggio. Prendiamo atto delle intenzioni dichiarate ed anche della pessima e sospetta esecuzione della traslazione in atto .Dovevamo intervenire e l'abbiamo fatto per evitare il peggio mentre stava avvenendo. Ora vigileremo perché la raccolta sia reintegrata e messa adeguatamente a disposizione dei studiosi. Un patrimonio accumulato negli anni della ricerca e della costruzione di una statura urbana per la città che risorgeva. Un punto fermo della nostra cultura tecnico- scientifica."