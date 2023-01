Premiati con la "Pagella d'Oro" i migliori alunni di Pianella

Gli alunni più meritevoli di Pianella hanno ricevuto un riconoscimento dalla Pro Loco nell'ambito della diciannovesima edizione della manifestazione "Pagella d'oro-Premio Gesualdo de Felici".

Per l'amministrazione comunale Ha portato il saluto per l’Amministrazione Comunale, ente patrocinante, il sindaco Sandro Marinelli.

«Il premio», ricorda il presidente della Pro Loco, Edoardo Faieta, «è dedicato al Marchese Gesualdo III de Felici, filantropo di Pianella, che alla fine dell'800 istituì borse di studio in denaro per i ragazzi meritevoli appartenenti alle famiglie disagiate. Negli anni ‘90, l'imprenditore Piero Peduzzi, alla cui memoria è dedicato un premio speciale, portò avanti la lodevole iniziativa attraverso la Società Operaia di Mutuo Soccorso. Nel 2005 la Pro Loco ha ripreso il testimone e da allora, grazie anche al supporto degli sponsor, consegna ai ragazzi più bravi delle scuole primarie e medie di Pianella una borsa di studio, una pergamena e dei libri».

Confermata la novità introdotta nelle ultime edizioni, ovvero la consegna all’istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di un buono per acquistare strumentazione musicale. La consegna sarà simbolicamente effettuata dagli studenti che hanno riportato la massima votazione nella materia. La manifestazione non ha subìto interruzioni nemmeno nel corso dell’emergenza pandemica, in quanto il premio si è tenuto, in due occasioni, all’aperto nel mese di luglio. I premiati di quest’anno della classe quinta della scuola primaria anno scolastico 2021/2022: Sergiacomo Valeria, Finardi Camilla, Chiavaroli Angelica, Pozzi Maria Vittoria, Avram Carlo Daniele, Del Grammastro Jason. Per la scuola secondaria a.s. 2021/2022 premi a: Giampietro Alice, Toro Federico, De Berardinis Maria Chiara, D’Addazio Martina e Di Matteo Beatrice.

Miglior alunno in assoluto è risultata De Berardinis Maria Chiara, della scuola media, vincitrice del premio speciale Peduzzi.