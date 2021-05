Gli ex oss dell'ospedale Covid incontrano il presidente Sospiri e i capigruppo regionali: "Hanno promesso di non abbandonarci"

Gli ex operatori socio sanitari dell'ospedale Covid di Pescara, il cui contratto non è stato rinnovato dall Asl, sono stati ricevuti questa mattina all'Aquila dal presidente del consiglio regionale e dai capigruppo

Una delegazione degli ex oss dell'ospedale Covid di Pescara il cui contratto non è stato rinnovato dalla Asl, ha incontrato martedì 11 maggio nella sede della Regione all'Aquila, il presidente del consiglio regionale Sospiri assieme ai capogruppo, in merito alla vicenda del mancato rinnovo che ha portato ad una protesta che si è svolta nei giorni scorsi davanti alla sede della Regione a Pescara. I lavoratori contestano oltre al mancato rinnovo nonostante l'esperienza acquisita in questi difficili mesi di pandemia, anche la "beffa" di essere stati sostituiti con altri operatori invece di essere assorbiti direttamente dalla Asl che era arrivata a loro tramite un contratto di somministrazione con agenzia interinale. Gli operatori hanno chiesto di non essere dimenticati aggiungendo che hanno ancora voglia di lavorare:

Gli ex operatori hanno espresso la richiesta di non essere dimenticati, la voglia nel voler combattere ancora, di voler lavorare, che e? direttamente proporzionale anche al poter vivere e la loro amarezza dell’ingiustizia ricevuta, in primis, da parte della Asl di Pescara e di conseguenza da parte delle istituzioni pescaresi visto che, in altre regioni, hanno gia? regolarmente stabilizzato, o si sta provvedendo a farlo, tutto quel personale che ha partecipato in prima linea alla cura e alla lotta contro il coronavirus.

Sospiri e i capigruppo sia di maggioranza che di opposizione hanno espresso solidarietà ai lavoratori promettendo che in tempi brevi si risolverà la questione dando ai lavoratori il giusto riconoscimento e gli oss confidano che queste promesse vengano mantenute.