Anche nell'ospedale "Santo Spirito" nei giorni scorsi scritte e simboli "no vax"

Scritte vandaliche anche nell'ospedale di Pescara nei giorni scorsi, dopo l'atto compiuto nella notte del 26 gennaio davanti all'ingresso del palazzo della prefettura, in piazza Italia. Ignoti, infatti, al sesto piano del nosocomio davanti all'ingresso del reparto di malattie infettive, hanno disegnato simboli e scritte "no vax". La direzione sanitaria pescarese ha subito fatto rimuovere la vernice rossa ed ha denunciato l'accaduto alla polizia che indaga per cercare di risalire ai responsabili.