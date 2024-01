Con il dolce "Abruzzo pret a porter" gli studenti dell'Alberghiero trionfano al concorso giovani Sigep di Rimini

Una bellissima soddisfazione per l'istituto Alberghiero De Cecco e per tutto il territorio: i suoi studenti si sono aggiudicati l'Oro al “Concorso Giovani” del Sigep di Rimini, il Salone internazionale della pasticceria e dell'arte bianca giunto alla 45esima edizione, con il dolce “Abruzzo pret a porter”.

Ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento è stata la “squadra” composta dai quattro campioni Adamo Collini, Priscilla Afensou, Grethel Di Cecco e Stefano Bucci guidati dalla docente di Enogastronomia e Lady Chef Enza Liberati.

“Un orgoglio non solo per la nostra scuola, ma per la città e per l’Abruzzo – dichiara la dirigente Alessandra Di Pietro - che può vantare dei talenti straordinari che danno lustro al nostro territorio, creando e inventando piatti originali utilizzando le nostre tipicità come lo zafferano di Navelli e la Centerba abruzzese”.

“L’istituto Alberghiero – aggiunge Di Pietro - è la scuola in cui crescono talenti e professionisti d’eccellenza, ragazzi che ogni giorno s’impegnano, lavorano, studiano e si preparano. Per settimane i nostri ragazzi hanno provato e riprovato nei laboratori dell’Officina del Gusto per studiare nuove combinazioni tra gli ingredienti e inventare un dolce assolutamente originale, una autentica armonia di gusto e bellezza da portare al Sigep che per un Alberghiero è la fiera per eccellenza del mondo del dolce. Un evento in cui troviamo innovazione, formazione e creatività, tecnologia, e le migliori materie prime, una garanzia per tutti quei professionisti dell'arte dolciaria che vogliono emergere nel proprio lavoro”, prosegue.

“È sempre un’occasione straordinaria per i nostri studenti e docenti partecipare da protagonisti ai contest soprattutto per conoscere e crescere anche attraverso il dialogo con i massimi esponenti internazionali dell'arte dolciaria. Quest’anno tra l'altro – sottolinea la dirigente -, tra i maestri pasticceri abbiamo ritrovato anche Lorenzo Puca, nostro ex studente eccellente e oggi campione del mondo di pasticceria”.

Una conferma dunque per l'istituto la vittoria del 2024 con la vittoria nel concorso giovani. “In ogni dolce – afferma la Lady Chef Enza Liberati, tutor dei quattro studenti vincitori – rappresentiamo i prodotti del nostro Abruzzo, dal mare alla montagna, con le arance dei trabocchi, lo zafferano di Navelli, la Centerba tipica. In questo modo non solo facciamo emergere la professionalità e la creatività dei nostri ragazzi, ma valorizziamo le tipicità dell’Abruzzo nel mondo, con una formidabile operazione di marketing territoriale”.