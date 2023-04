Città ancora nella morsa del freddo: termosifoni accesi fino al 22 aprile

Prosegue l'ondata di fretto sul territorio e per questo il sindaco ha deciso di prorogare per un'altra settimana i termini per l'accensione dei termosifoni.

Inizialmente era stato deciso di protrarre i tempi fino al 15 aprile, ma viste le condizioni meteorologiche e il nuovo annuncio di condizioni avverse, sarà possibile riscaldare la propria casa fino al 22 aprile