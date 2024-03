Nuovo appuntamento con l’ora della Terra: luci spente per salvare il pianeta

Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’ora della terra, la più grande mobilitazione del Wwf, che unisce milioni di persone in tutto il mondo per celebrare il nostro pianeta.

L’evento, giunto alla 18esima edizione, si terrà il prossimo 23 marzo alle ore 20.30. Enti pubblici e privati cittadini, e tutti coloro che potranno, sono invitati a partecipare a 60 minuti di mobilitazione per contrastare la crisi climatica e tutelare il pianeta e la nostra salute.

Mentre i monumenti e le case di tutto il mondo si spegneranno, le persone sono invitate a “regalare un’ora per la Terra”, dedicando 60 minuti a fare qualcosa di utile e positivo per il nostro pianeta.

In Abruzzo sono stati invitati a partecipare a Earth hour le principali istituzioni: regione, province, comuni; le aree protette e i centri di educazione ambientale. Diversi saranno gli eventi organizzati dalle sezioni locali del Wwf e dalle oasi che potranno essere consultati sul sito dell’evento e sulle pagine social.

Il Wwf Italia, nella settimana di avvicinamento all’evento, promuoverà sui propri canali una challenge per invitare le persone a compiere un gesto positivo per il pianeta e per sé stessi, proponendo una serie di attività semplici e divertenti che si possono compiere per un’ora.

L'ora della Terra è più di un momento; è un movimento che negli ultimi anni ha ispirato e mobilitato le persone a livello globale, ricordandoci la nostra responsabilità individuale e collettiva nel creare un futuro di speranza e capacità di resilienza per il nostro pianeta.