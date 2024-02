Asilo nido di via della Fornace Bizzarri, gli operai non sarebbero stati pagati e organizzano una manifestazione pacifica

“Abbiamo fatto i lavori dell'asilo nido, ma l'impresa appaltante non ci ha pagato. Il giorno 7 marzo ci sarà una manifestazione pacifica per avere i nostri soldi”. Questo il testo del messaggio arrivato alla nostra redazione dall'amministratore della ditta che sta portando avanti i lavori dell'asilo nido in via della Fornace Bizzarri.

Un asilo che è stato in passato oggetto di una vera e propria battaglia giudiziaria tra amministrazione e cittadini con la prima che alla fine ha visto riconosciute le sue ragioni dal consiglio di Stato. Ora che il cantiere è aperto e in fase avanzata sembra aprirsi una nuova pagina che interessa gli operai che non sarebbero stati pagati.

Nella mattina di giovedì 29 febbraio un lenzuolo con su una scritta è apparso proprio davanti al cantiere con cui si denuncia quanto starebbe accadendo puntando il dito anche verso il Comune che non avrebbe bloccato i pagamenti all'impresa appaltante.