Stanze temporanee espositive per raccontare come immaginano la città: in tre piazze l'appuntamento è con gli architetti

Gli architetti raccontano la loro Pescara o meglio la Pescara come la immaginano. Da piazza Le Laudi e fino a piazza Paolucci passando per la Madonnina del Porto si potranno visitare fino a venerdì 29 giugno le stanze espositive con i progetti di rigenerazione e riuso, gli studi under 35 e i progetti per la collettività realizzati.

L'evento è andato in scena il 23 e il 24 giugno, ma vista l'ampia partecipazione si è deciso di prolungare la possibilità di visionare “le stanze” allestite dagli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia nell'ambito di Open, evento nazionale organizzato nell'ambito del centenario della nascita degli ordini professionali. Una vera e propria passeggiata esplorativa di cinque chilometri e mezzo con le stanze espositive temporanee di quattro metri di altezza. Un modo dunque per valorizzare e condividere con la cittadinanza le idee degli architetti pescaresi come ribadisce il presidente dell'ordine Angelo D'Alonzo. “Nelle tre piazze, le tre stanze espositive temporanee rimettono al centro la figura dell’architetto e il suo ruolo sociale, cercando di mostrare le potenzialità dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori - aggiunge D'Alonzo -. Per rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale e far comprendere l’importanza del lavoro dei professionisti che intervengono sullo spazio di vita dell’uomo, sia privato che pubblico”.