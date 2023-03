La denuncia di Odoardi (Fiab): "Tagliato un boschetto di pini nella rotatoria zona Fater in via Raiale" [FOTO]

Nuovo taglio di alberi nell'area metropolitana di Pescara. Questa volta si è trattato di una serie di pini che erano posizionati sugli spartitraffico della rotatoria fra lo svincolo dell'asse attrezzato e via Raiale nella zona della Fater. A segnalare l'accaduto il coordinatore interregionale della Fiab Abruzzo Molise Giancarlo Odoardi che ha aggiunto che si tratta di una cinquantina di pini che adornavano lo spartitraffico attribuendo la responsabilità all'Anas che gestisce quel tratto di strada:

"Sono diversi i cartelli che indicano la pertinenza gestionale di questi tratti: Anas Spa, per cui si presume sia stata questa società la “committenza” dei lavori eseguiti. Il condizionale è d’obbligo perché cartelli di cantiere non ve ne sono (normale, visto che l’intervento è terminato), ma non è dato sapere se sono stati apposti in precedenza, per informare di motivazioni, tempi, importi, autorizzazioni e quant’altro. Un boschetto di pini che forse Anas stessa potrebbe aver messo a dimora anche oltre 50 anni fa, e che ha spazzato via nel giro di una giornata, presumibilmente in nome condizioni che lasSocietà ritiene essere di rischio e pericolo per gli utenti di quel tratto, situazione a cui porre rimedio con la la messa in sicurezza dell’attraversamento. "

Ora, si chiede Odoardi, chi intercetterà tutta l'anidride carbonica che arriva in quell'area ad altissima concentrazione di traffico e che fine farà la biomassa che si trova nei tronchi e nei rami di quegli alberi tagliati:

""A passare da quelle parti diversi giorni dopo, si sente ancora forte l’odore di resina (come in altre occasioni, altrettanto drammatiche, si sente pungente l’odore di bruciato). Un odore che però in questo caso apre le narici, richiama il profumo della salsedine, il colore e il rumore del mare e il lieve rumore della brezza spazzolare le spiagge. Si può ancora toccare con mano il fresco e appiccicoso essudato che fuoriesce dai ceppi, prima che solidifichi all’aria, ora puzzolente e rumorosa, di questo triste inizio di primavera."