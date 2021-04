Il coordinatore Fiab Abruzzo Odoardi sulla zona della pineta dannunziana: "Lo strano caso degli alberi fuori dal recinto"

Il coordinatore interregionale Fiab Abruzzo Molise Odoardi, segnala come nelle strade attorno al perimetro della pineta dannunziana siano presenti molti alberi, soprattutto pini, che probabilmente dovevano essere ricomprese all'interno del recinto dell'area protetta.

Come nel caso di via Romualdo Pantini, dove la strada e i marciapiedi hanno contornato i pini rimasti fuori dal recinto, che sicuramente sono presenti da prima della realizzazione della strada stessa e delle case:

Ma di esempi ce ne sono anche altri: vie più o meno grandi che permeano la trama arborea dell’intero comparto verde della pineta. Il tracciato richiamato di via Pantini fa un po’ capire lo stile con cui prevalgono certi valori a scapito di altri: la scena di pini che dovrebbero stare dentro il recinto, insieme agli altri, e invece sono rimasti fuori con l’intorno di marciapiedi e parcheggi, appare emblematica.

Lo stesso vale per la strana bretella di via Silone di collegamento tra via della Bonifica e via Scarfoglio, che funge da grande parcheggio per l’accesso alla riserva, oltre che agevolare gli spostamenti casa scuola in auto da parte dei genitori dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici di via Scarfoglio. E poi tante altre strade tutt’intorno, dalla più invasiva, via della bonifica, alle arterie di via della Pineta e via D’Avalos, tre assi stradali dentro la riserva.