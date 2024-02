A Sant'Eufemia a Maiella arriva un nuovo scuolabus [FOTO]

Il 31 gennaio verrà ricordato come una giornata speciale per la comunità di Sant'Eufemia a Maiella, che proprio oggi ha festeggiato l'arrivo in paese del nuovo scuolabus, destinato a migliorare la mobilità degli studenti del posto. Questo importante evento rappresenta un significativo passo in avanti per la comunità locale, fornendo un mezzo sicuro e affidabile per il trasporto degli alunni. Il veicolo è stato consegnato ufficialmente durante una cerimonia che ha coinvolto semplici cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e il personale scolastico.

Ma non finisce qui. Un momento altrettanto significativo, infatti, è previsto per domenica 4 febbraio, quando il nuovo scuolabus sarà oggetto di una speciale benedizione durante la celebrazione della Santa Messa. Sarà il parroco del paese a guidare la funzione. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Crivelli, anche perché la consegna di questo nuovo scuolabus sottolinea implicitamente l'importanza che la comunità di Sant'Eufemia attribuisce all'istruzione e, soprattutto, al benessere dei suoi giovani.