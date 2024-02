Partiti i lavori per l'asfaltatura di via dei Marsi, il vicesindaco: "Niente più disagi, si volta pagina"

Partiti i lavori per la nuova asfaltatura in via dei Marsi nella zona sud di Pescara. Lavori che interessano il tratto tra via Socrate e piazza Luigi Gonzaga. Il cantiere ha aperto oggi giovedì 8 febbraio e chiuderà all'inizio della prossima settimana.

Ad annunciarlo e spiegarlo a IlPescara è il vicesindaco Adelchi Sulpizio che fa anche il punto su altri interventi in corso e conclusi, come nel caso di strada Casone dove, sottolinea, l'intervento è stato portato a termine "e si può già circolare sull'asfalto nuovo con la segnaletica che sarà presto realizzata. Stessa cosa - sottolinea - per viale Pindaro".

Per quanto riguarda via dei Marsi, spiega Sulpizio, "l'intervento prevede l'eliminazione dell'asfalto esistente gravemente rovinato e il rifacimento: niente più disagi per residenti e automobilisti in transito. Si volta pagina su questa strada esattamente come è accaduto per tante altre vie che sono state oggetto di lavori di manutenzione assolutamente indispensabili e improcrastinabili promossi dal Comune - rimarca il vicesindaco -. I risultati degli interventi si vedono già in via Falcone e Borsellino, ad esempio, dove è stato completato l'asfalto, è stato promosso un intervento sul sistema di raccolta delle acque piovane ed è stata disegnata dalla segnaletica", o, ribadisce e conclude come nelle citate strada Casone e viale Pindaro.