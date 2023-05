Sono 3 e 13 i nuovi ufficiali e i cavalieri che verranno nominati in occasione della Festa della Repubblica

Anche Pescara si prepara a celebrare il 77esimo anniversario di fondazione della Repubblica Italiana.

Previsto un programma che si articolerà tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno.

Giovedì 1 giugno, in piazza Italia-Palazzo del Governo, alle ore 17, i vigili del fuoco del Comando provinciale dispiegheranno il tricolore, durante l’esecuzione dell’inno nazionale a cura degli studenti del Conservatorio di musica “Luisa d’Annunzio” di Pescara.

La cerimonia proseguirà all’interno del palazzo del governo, sala provinciale “Domenico Tinozzi”, dove il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, alla presenza delle principali autorità civili e militari e dei sindaci dei Comuni della provincia di Pescara, consegnerà ai familiari degli insigniti le “Medaglie d’Onore", concesse dal presidente della Repubblica, ai sensi della legge 27 dicembre 2006 numero 296, articolo 1,commi 1271-1276, ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti.

I riconoscimenti sono stati attribuiti alla memoria di: Ettore Cilli, nato a Città Sant’Angelo il 3 marzo 1923; Antonio Mattoscio, nato a Gessopalena il 13 luglio 1918; Corradino Sfamurri nato a Penne il 22 agosto 1923; Mario Zappelli, nato a Jesi il 1° dicembre 1920. Poi si procederà alla consegna delle onorificenze dell’ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del presidente della Repubblica ad alcuni cittadini benemeriti della nostra provincia che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili, sociali e culturali, o nel corso della carriera professionale o militare.

Questi gli Ufficiali: Gianluca Pompeo, brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri, residente a Pescara; Gregorio Valentino Totaro, luogotenente della guardia di finanza in congedo, domiciliato di fatto a Pescara; Arduino Tucci, dirigente statale in quiescenza, residente a Pescara.

Queste le persone che riceveranno il conferimento a Cavaliere: Biagio Abatematteo, sottufficiale della Marina Militare-Corpo delle capitanerie di Porto, residente a Pescara; Camillo Bosica, dipendente ente locale, residente a Montesilvano; Tonino Brocchi, artigiano in pensione, residente a Pescara; Massimo Catena, artigiano in pensione, residente a Pescara; Marco Di Michele, presidente del consiglio di amministrazione di “Majambiente arl”, residente a Caramanico Terme; Adelmo Di Pentima, titolare di una impresa individuale, residente a Manoppello (Pescara); Donatella Di Pietrantonio, scrittrice, residente a Penne; Carla Di Santo Panzino, presidente associazione “Adricesta onlus”, residente a Pescara; Gianfranco Falco, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, residente a Spoltore; Nicola Antonio Grande, dipendente pubblica amministrazione in quiescenza, residente a Rosciano (Pescara); Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo, residente a Montesilvano; Vincenzo Sacco, ufficiale della Marina Militare-Corpo delle capitanerie di porto- residente a Pescara; Carla Tiboni, avvocato-presidente dei “Premi Internazionali Flaiano”, residente a Pescara.

Alle ore 19.30, si terrà nell’Auditorium del Conservatorio di musica “Luisa d’Annunzio” il concerto “Aspettando la Repubblica. Omaggio alla Città di Pescara”, che prevede l’esecuzione di brani e opere di Felix Mendelssohn affidata al Coro delle voci bianche diretto dal M° Paola Ciolino e all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di musica, direttore d’orchestra M° Adriano Melchiorre.

Venerdì 2 giugno, in piazza Garibaldi-Monumento ai Caduti, alle ore 10, alla presenza del prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, delle massime autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, degli studenti degli istituti scolastici cittadini e della cittadinanza, avrà inizio la solenne cerimonia commemorativa della Festa della Repubblica, con lo schieramento del reparto d’Onore e il rito dell’alzabandiera. Dopo la benedizione della corona di alloro da parte dell'arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, e la successiva resa degli onori ai caduti di tutte le guerre con la deposizione della corona innanzi al monumento ai caduti, seguirà il saluto del sindaco Carlo Masci. Al termine il prefetto darà lettura del messaggo del presidente della Repubblica e, a conclusione, sarà recitata la “Preghiera per i Caduti”. In rappresentanza delle istituzioni scolastiche della città di Pescara gli studenti del liceo scientifico “ Leonardo Da Vinci”, del liceo scientifico” Galileo Galilei”, del liceo artistico musicale e coreutico ”Misticoni-Bellisario”, nonché delle scuole secondarie di primo grado, istituti comprensivi “Pescara 1”, “Pescara 4” e “Pescara 10”, esporranno delle brevi riflessioni sul significato della ricorrenza.