A Spoltore la nuova sede dell'Infopoint sorgerà nella biblioteca comunale Piero Angela

L’Infopoint del Comune di Spoltore, gestito dalla Pro Loco Terra dei 5 Borghi, cambia sede e si sposta da piazza D’Albenzio a via Dietro Le Mura. Domenica 11 giugno alle ore 12, infatti, verrà inaugurato il nuovo sportello che sarà collocato all’interno della biblioteca comunale Piero Angela, al civico 10.

“La collaborazione tra l’amministrazione e la Pro Loco in questi anni ha portato splendidi frutti”, commenta la sindaca Chiara Trulli. “In termini di crescita di opportunità di promozione turistica sul nostro territorio, ed è per questo che vogliamo continuare a lavorare insieme per valorizzare i nostri cinque borghi e tutte le loro bellezza”.

L’Infopoint, oltre a fornire accoglienza, serve a veicolare informazioni turistiche sulla città, assistendo l’utenza con dritte su alloggi, luoghi di interesse storico-artistico, ristoro, trasporti, escursioni, manifestazioni e guide. Si avvale della collaborazione di accompagnatori turistici abilitati.

“L’amministrazionale comunale ha condiviso con la Pro Loco Cinque Borghi di Spoltore”, aggiunge l’assessore Roberta Rullo. “L’individuazione della sede per l’infopoint nella biblioteca comunale Piero Angela. È un punto nevralgico e strategico, che si apre e anima anche a quella che può essere la possibilità di accoglienza turistica, e perchè no anche di promozione culturale, all’interno di un luogo centrale per il borgo storico di Spoltore”.