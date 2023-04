Finanziamento da 1,8 milioni di euro per il secondo lotto della nuova scuola primaria di Torre de' Passeri

Arriva a Torre de' Passeri un finanziamento da un milione e 800 mila euro per il secondo lotto della nuova scuola primaria.

Il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, alla presidenza del Consiglio dei ministri (Cipess), ha infatti disposto, a termine di una lunga istruttoria, il finanziamento di 1,8 Milioni per la realizzazione del secondo lotto a completamento della nuova scuola primaria di Torre de’ Passeri.

È quanto annunciano, in una nota, il sindaco Giovanni Mancini e il vicesindaco, con delega all’edilizia scolastica, Piero Di Giulio.

La delibera del Cipess assegna al Comune ulteriori risorse che consentiranno il completamento dell’opera scolastica, la somma di 1,8 ml di euro andrà ad aggiungersi al finanziamento di 3,33 milioni, relativo al primo lotto funzionale (che comunque consentirà al nuovo edificio di ospitare i bambini per la didattica), i cui lavori sono ormai imminenti, avendo gli uffici già sottoscritto il contratto con la Ditta aggiudicataria. La somma complessiva della nuova edificazione sarà dunque pari a 5,2 milioni.

«Il nostro è un progetto bellissimo», aggiungono Mancini e Di Giulio, «speriamo possa diventare un modello per la realizzazione di altre nuove scuole nel territorio, e, oggi, abbiamo la certezza di avere le risorse necessarie per completarlo. Dal nostro insediamento, nel settembre 2020, ci siamo attivati per riprendere il lavoro incessante svolto fin dal 2016, in collaborazione con il nostro ufficio tecnico, con l’ufficio speciale della ricostruzione post sisma di Fossa e con la struttura di missione di Palazzo Chigi. L’aumento dei costi delle materie prime e le nuove esigenze di carattere normativo e architettonico, emerse dopo la concessione del finanziamento iniziale di 3.330.000,00 euro, hanno dato l’impulso alla suddivisione dell’idea progettuale in due lotti funzionali distinti e a un’ulteriore richiesta per un finanziamento aggiuntivo». Nel giro di un paio di anni dunque l’area di via Dante Alighieri ospiterà strutture scolastiche antisismiche e nella Cittadella della Scuola saranno ospitate tutte le nuove generazioni torresi: l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola media, i cui lavori di adeguamento sismico sono in fase di realizzazione, e la nuova scuola elementare con sistemazione completa delle aree pertinenziali.

Proseguono Mancini e Di Giulio: «Abbiamo sempre creduto nel nostro progetto, ma avere la certezza dell’arrivo del nuovo finanziamento in prossimità del 6 Aprile, tragico anniversario del sisma che ha colpito e ferito il nostro territorio nel 2009, diventa un segnale di speranza e di resilienza per tutti e conferma la priorità della nostra Amministrazione comunale: la sicurezza dei più piccoli, dei nostri figli. Quindi nei prossimi giorni saranno consegnati i lavori per il primo lotto, e quando la Delibera CIPESS sarà validata dalla Corte dei Conti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, passeremo a definire anche la progettazione esecutiva del 2° lotto, avendo già un livello di progettazione definitivo. L’impegno, la determinazione e questo nuovo risultato rinnovano la fiducia di riuscire a dare al paese, entro il 2025, sicurezza scolastica per i piccoli e grandi alunni, con la possibilità di utilizzare spazi per laboratori didattici, classi di informatica, di musica etc. Inoltre il nuovo polo si aprirà alla cittadinanza con una palestra completa di campo da pallavolo regolamentare e spalti per assistere agli allenamenti ma anche per accogliere associazioni, un info-point a servizio del Comune, una grande piazza dove organizzare le manifestazioni più importanti, un orto nel quale i nostri ragazzi potranno imparare la chimica e la fisica ma anche nel quale i nostri ragazzi potranno imparare la chimica e la fisica ma anche veder crescere una carota piantata da loro, cespugli, fiori ed alberi”.

Conclude il sindaco Mancini: «Il nostro dovere è stato quello di aver fatto il massimo per questa scuola, affinché venisse progettata e progettata bene, ma il sogno di tutti noi, che finalmente si realizzerà, è la possibilità che daremo ai bambini e ai ragazzi di Torre di poter dire: ho studiato in una scuola migliore di quella dei miei genitori».