Premiati per i 50 anni di laurea i professionisti dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri [FOTO]

L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pescara ha premiato i professionsti per i cinquant’anni di laurea nel corso dell’assemblea ordinaria degli iscritti che si è tenuta mercoledì 29 marzo.

L’assemblea si è aperta con la relazione della presidente, Maria Assunta Ceccagnoli, che ha illustrato le attività svolte dall’Ordine nell’anno 2022 e quelle previste per l’anno 2023, con le tematiche su cui si concentreranno maggiormente le iniziative dell’ente.

Il tesoriere Raffaele Germano ha quindi presentato la relazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e per l’approvazione del bilancio preventivo 2023. Ha poi preso la parola il presidente del collegio dei revisori, Bonifacio Ciattoni, che ha sottolineato la correttezza dei bilanci dell’Ordine che a seguire sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea.

Ha preso infine la parola la presidente della commissione albo odontoiatri (Cao), Anna Maria Cardone, che ha riferito sull’operato della Cao in tema di formazione, in tema di autorizzazione secondo legge regionale 32/2007 e successive modifiche e integrazioni e sugli interventi disciplinari a seguito di segnalazioni/esposti, oltre ovviamente a tutta l’attività in seno al consiglio direttivo. Momento molto emozionante è stata la lettura, da parte di Francesca Lobefaro, neolaureata odontoiatra, del “Giuramento d’Ippocrate”, a sancire l’inizio di un percorso professionale che tutti si augurano dia le più grandi soddisfazioni. Una cerimonia augurale connotata da una forte valenza etica per un giuramento che ha dettato le linee guida del comportamento, sintesi di tutti i principi deontologici ed etici secondo i quali un medico deve agire e dai quali deve farsi ispirare in tutti i suoi comportamenti.

Successivamente introdotta dal vice presidente Renato Seller, si è tenuta la cerimonia dell’attribuzione delle onorificenze per i 50° anno dalla laurea, un momento particolarmente sentito dagli iscritti dell’Ordine, e quest’anno anche molto atteso, in quanto, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzarla per ben 3 anni. Si è trattato dunque di una “edizione speciale”, per la quale sono stati convocati i laureati negli anni 1970, 1971 e 1972, nell’intento di celebrare storie umane e professionali di medici che in 50 anni hanno scritto pagine importanti nell’assistenza sanitaria nella provincia di Pescara e non solo.

Le onorificenze sono state consegnate a medici laureatisi nel 1970, ovvero: Giuliano Bonanni, Virgilio Di Luzio, Pasquale Di Marcoberardino, Antonio Falco, Luigi Lezzerini, Antonio Manente e Mario Seccia.

A medici che si sono laureati nel 1971: Roberto D’Alessandro, Carlo D’Angelo, Loreta De Santis, Alfredo Di Tizio, Ettore Di Tomasso, Giuseppe Fioritoni, che ha ritirato anche per Antonio Iacone, Leonardo Geraci, Piergiorgio Perilli, Florindo Pietro Rossodivita, Antonio Saia, Fiorello Tarone, Carmela Clelia Troia, Lucio Velluto e Paolo Visci.

E infine, a medici laureatisi nel 1972 e che nel 2022 hanno compiuto i 50 anni di laurea: William Amborsini, Giovanni Bosco, Antonio Breda, Fulvio Camplone, Roberto Colarossi, Valerio Flacco, Renzo Liberati, Mario Lizza, Marco Lombardo, Giovanna Masci, che ha ritirato anche per Francamaria Brandimarte, Felice Nucci, Marco Pesaresi, Antonio Ruscitti, Franco Rutolo e Gianfranco Semproni.

La presidente Ceccagnoli, ha espresso la sua soddisfazione «per aver conseguito, in anni particolarmente complessi, i numerosi traguardi presentati nel programma elettorale e riportati in dettaglio nella relazione assembleare. Un grande impegno è stato profuso nell’attività per la formazione medica pre e post laurea e per l’aggiornamento professionale Ecm con importante contributo della commissione albo odontoiatri (Cao). Nel 2022 abbiamo realizzato 21 eventi di cui 18 Ecm e 3 non Ecm con la partecipazione di professionisti di rilevanza nazionale. Nella mia relazione ho ricordato anche l’enorme lavoro svolto dall’Ordine in applicazione del Dl.172 /21 e successive modifiche e integrazioni: dal 20 dicembre 2021 e sino a ottobre 2022 ogni lunedì è arrivato l’elenco dei medici inadempienti all’obbligo vaccinale, per cui si sono tenute n. 40 riunioni della commissione istituita per la valutazione dei sanitari inadempienti all’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2. Un’attenzione particolare è data inoltre alla comunicazione, con la ristrutturazione del sito www.omceopescara.it e la nascita delle pagine social ufficiali dell’Ordine Facebook e Instagram @omceopescara non solo diamo conto della nostra attività, ma intendiamo dare informazioni utili, chiare e corrette, così da limitare la diffusione di fake news sui temi legati alla salute. È stato inoltre per me doveroso ricordare, dedicando un minuto di silenzio, i professionisti medici e odontoiatri che sono venuti a mancare nel corso dell’epidemia di Covid-19 e i colleghi iscritti all’Ordine della provincia di Pescara scomparsi nell’ultimo anno, nonché porgere un cordiale benvenuto ai giovani colleghi che sono entrati nella grande famiglia dell’Ordine e che abbiamo il dovere di supportare. Un affettuoso ringraziamento, infine, ai colleghi che hanno festeggiato i 50 anni di professione, sono nostri maestri e imprescindibili punti di riferimento».