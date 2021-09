L'annuncio di Niko Romito: "A Montesilvano presto aprirà un altro locale Alt Stazione del Gusto"

Nascerà a Montesilvano il secondo loocale "Alt Stazione del Gusto" dello chef stellato abruzzese Niko Romito. Lo ha annunciato lo stesso Romito con un post sulla sua pagina e profilo ufficiale Facebook, aggiungendo che in tanti nella zona dopo il temporary di Pescara hanno chiesto di avere un locale dove assaggiare pollo, pane e le bombe dolci o salate:

"Ho deciso così di intraprendere questa nuova sfida e di mettere su una squadra per aprire il secondo Alt Stazione del gusto sempre in Abruzzo, a Montesilvano. Sarà aperto tutto l’anno e in un luogo con flussi costanti e non stagionali. ALT nasce come progetto su strada perché le strade sono di tutti, nasce per essere di tutti e parlare con tutti. ALT è il luogo in cui trovarsi per mangiare un cibo diverso, buono. Spero diventi un appuntamento consueto come lo è quello sulla statale 17 a Castel di Sangro."