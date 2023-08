'Nduccio si iscrive all'università per seguire a Lanciano il corso di laurea in Diritto dell'ambiente e dell'Energia

Ci sarà anche il pescarese 'Nduccio, nome d'arte di Germano D'Aurelio, tra gli studenti del corso di laurea in Diritto dell'ambiente e dell'energia, come riferisce ChietiToday.

Le lezioni partiranno a ottobre nella sede di Lanciano e il cabarettista, musicista e cantautore di Pescara ha deciso di iscriversi all'innovativo percorso di studi, il primo del genere in Italia, e realizzare un sogno rimasto per troppi anni nel cassetto.

A farlo sapere è il professore Enzo Di Salvatore dell'università di Teramo, coordinatore del corso di laurea frentano.

«Molti anni fa, terminate le scuole superiori, Germano accarezzò l’idea di iscriversi a Giurisprudenza», racconta Di Salvatore, «si mise in viaggio alla volta di Teramo, quando lo raggiunse una notizia inaspettata: sarebbe diventato presto papà. In tasca Germano aveva appena 180.000 lire, la somma necessaria per effettuare il versamento della prima rata delle tasse. Ci pensò un po’ e poi prese una decisione: quei soldi li avrebbe spesi per acquistare una culla. Così Germano abbandonò gli studi».

Nel 1977 divenne ‘Nduccio incidendo numerosi album ed esibendosi ovunque, tanto da richiamare anche l'attenzione di Renzo Arbore che lo volle con sé. «In quasi 40 anni, Germano ha avuto una carriera colma di soddisfazioni, coronata dal successo e dall’affetto del pubblico Ma c’è una stagione per tutto», prosegue il docente universitario Di Salvatore, «e nella stagione della maturità, Germano ha deciso di lasciar "pian piano, il microfono" per produrre vino agricolo: un vino "da sorseggiare sott’a la capanna” - come ha dichiarato lui stesso - per non dimenticare le origini contadine e l’amore nei confronti della terra. Eppure non basta. Oggi Germano sta prendendo un’altra importante decisione: si iscriverà al corso di laurea in Diritto dell’ambiente e dell’energia di Lanciano, in modo da realizzare un altro sogno lasciato per troppo tempo nel cassetto. E noi siamo onorati e felici di accompagnare Germano in questa sua nuova avventura. Perché, in fondo, il segreto della vita è tutto qui: continuare a coltivare sogni e amori per non dover morire mai».

Questo il commento di 'Nduccio: «Sono felice di aver scelto un corso di laurea che significherà per me la difesa dell'Ambiente, l'Abruzzo, terra ricchissima di biodiversità, ha bisogno di nuove risorse umane che si occupino dei suoi tesori».

Le immatricolazioni al nuovo corso di laurea sono partite alla fine di luglio e le lezioni, che si terranno a Palazzo degli Studi, inizieranno il prossimo 3 ottobre. Il corso, finanziato dalla Regione Abruzzo, si pone l’obiettivo di creare figure professionali con conoscenze approfondite in materia ambientale ed energetica in grado di rispondere alle nuove esigenze lavorative richieste dal settore privato e da quello pubblico.