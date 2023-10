Tumore al seno, la campagna 2023 Nastro Rosa della Lit chiude con la ginnastica per la prevenzione

“Un’ora di ginnastica in musica, sotto la guida della personal trainer Raffaella Cantatore, per chiudere la campagna 2023 del Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno”. Un'occasione per ricordare a tutte le donne che il movimento fisico è una delle prime armi per fare prevenzione e impedire l’insorgenza delle patologie oncologiche”.

Si chiama “Vuoi unirti a noi?” l'ultimo appuntamento della campagna di prevenzione 2023 e si terrà sabato 28 ottobre al Porto turistico di Pescara alle 15.30. L'invito del professor Marco Lombardo, membro del direttivo nazionale della Lit e presidente della sezione pescarese della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rivolto a tutte le donne perché partecipino con l'obiettivo di “imparare a prendersi cura di sé e del proprio corpo”.

“La Lilt si occupa da 100 anni di prevenzione oncologica – ricorda – e il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella che ci vede impegnati nelle visite gratuite presso Casa Lilt, in via Rubicone. Nelle ultime settimane siamo scesi in piazza con l’associazione ‘Udito Italia Onlus’ e Maico Italia e poi con la Maratona dannunziana per ricordare alle donne quanto sia importante fare prevenzione, conducendo uno stile di vita sano, mangiando in modo adeguato, scongiurando quei fattori di rischio che possono contribuire a creare le condizioni per l’insorgenza di un tumore, come l’obesità, visto che il rischio di tumore al seno è più alto nelle donne che con la menopausa sviluppano una condizione di sovrappeso, e quindi la scarsa attività fisica”.

“Mentre nei nostri ambulatori le visite gratuite andranno avanti almeno sino a dicembre – sottolinea Lombardo -, domani chiuderemo ufficialmente la campagna con un vero evento sportivo e amatoriale: un’iniziativa rivolta a tutte le donne di tutte le età”. Le donne che vorranno partecipare dovranno indossare abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e una t-shirt bianca.