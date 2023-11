Anche Naike Rivelli lancia un appello al sindaco Masci: "Il canile di via Raiale deve restare aperto" [VIDEO]

Proseguono gli interventi e gli appelli di personaggi famosi per chiedere al Comune di non trasferire i cani del rifugio di via Raiale. Anche Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, è intervenuta sull'argomento durante una diretta instagram con i volontari della Lega del Cane. La nota showgirl e attrice, infatti, ha avuto una telefonata con uno dei volontari della struttura dove le è stata spiegata la situazione alla Rivelli, ovvero della problematica del trasferimento dei cani a Civitella Casanova per l'impossibilità,secondo l'amministrazione comunale, di poter eseguire dei lavori di adeguamento nella struttura di via Raiale che sarebbe a rischio idrogeologico che andrebbero anche a impattare sulla Città della Musica, che non è stata mai aperta e abbandonata da 20 anni.

"Va trovata una soluzione, mi raccomando Carlo Masci vanno tutelati non solo gli animali ma anche tutti i cittadini che li amano e li curano tutti i giorni da anni dando loro affetto e amore. Speriamo di riuscire a sensibilizzare tutti perchè si parla di animali che hanno bisogno di sostegno. " ha commentato l'attrice. Ricordiamo che sabato 5 novembre ci sarà la manifestazione in piazza Salotto a partire dalle 16 per dire no alla chiusura del canile in via Raiale. Qualche giorno fa, un'altro personaggio famoso era intervenuto per sostenere il rifugio di via Raiale: Sandra Milo, infatti, aveva lanciato un appello al primo cittadino chiedendo che i cani non venissero "deportati" altrove ma potessero rimanere in quella struttura o quantomeno a Pescara, vicini ai volontari che per anni li hanno curati e seguiti.