Il presidente del senato Ignazio La Russa: "Chi ha ucciso l'orsa Amarena ha sbagliato, ma le minacce di morte sono un eccesso"

“Un eccesso” le minacce di morte rivolte all'uomo che ha sparato all'orsa Amarena. A dirlo è stato il presidente del senato Ignazio La Russa nel corso dell'intervista rilasciata ad Annalisa Chirico nel corso della puntata del 12 settembre di Ping Pong, programma di Rai Radio 1.

“Io dico che non bisogna mai dimenticare che ci sono gli uomini e che ci sono gli animali. Ma detto questo l'amore per gli animali è meraviglioso, è bello e va incentivato. Ma credo che se una società dimostra di capire che gli animali fanno parte del nostro habitat, che vanno quindi aiutati, difesi e in qualche modo tutelati, aiuti ad evitare questi eccessi che trovo insopportabili. Addirittura minacciare di morte uno che ha detto 'ho sbagliato, mi sono spaventato'. Ha sbagliato nella maniera più totale secondo me ad uccidere l'orso nella maniera più totale, ma da qui a considerarlo persona oggetto di minacce di morte è veramente incredibile”.

La vicenda di Amarena ha suscitato moltissime reazioni con la giornata di domenica 10 settembre trasformatasi in quella del ricordo: due le manifestazioni che si sono svolte una a Pescina e una a San Benedetto dei Marsi. Manifetazione quest'ultima dove non sono mancati i momenti di tensione, con gli animalisti scortati dalla polizia.

Si attende intanto il risultato dell'esame balistico per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Amarena, al fine di accertare le eventuali responsabilità dell'indagato.