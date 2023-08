Nella chiesa del Sacro Cuore una messa di suffragio per il comandante Carlo Mariani e una raccolta fondi

Una messa in suffragio del comandante Carlo Mariani, pilota pescarese degli aerei F104 e dei voli di linea, recentemente scomparso.

È quella che verrà celebrata sabato 26 agosto, alle ore 17, nel santuario della Divina Misericordia, chiesa del Sacro Cuore, a Pescara.

Mariani è scomparso lo scorso 16 agosto all’improvviso a causa di un malore al termine di un volo con lancio dei paracadutisti.

A ricordarlo, a Pescara, saranno la moglie Gloriana, la sorella Adele, il cognato Paolo, gli adorati nipoti Valentina e Davide e poi gli amici che con lui hanno condiviso centinaia di ore di volo e il mondo del paracadutismo sportivo di Pescara. «Nel corso della funzione verranno raccolti fondi da devolvere in beneficenza per uno dei progetti in cui il comandante Mariani credeva tanto ed era impegnato personalmente», fa sapere l’ex presidente dell’Aeroclub Armando Foschi, ovvero la realizzazione di un pozzo per l’approvvigionamento di acqua potabile in un villaggio del Madagascar, pozzo che verrà intitolato e dedicato a Mariani. A tal fine sarà possibile fare donazioni anche sull’Iban IT30A0538767950000001411611 – Volontaria Onlus Bertinoro, causale ‘Pozzo dedicato a Carlo Mariani».