Una messa solenne nella cattedrale di San Cetteo per il decimo anniversario della morte del vigile del fuoco Berardinucci

Giovedì 26 ottobre 2023 alle ore 10.00 nella catttedrale di San Cetteo a Pescara, si terrà la santa messa di commemorazione del vigile del fuoco Maurizio Berardinucci a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia coincide con il 10° anniversario dalla morte, avvenuta a seguito dell’esplosione del deposito di materiale pirotecnico verificatasi il 25 luglio 2013, in località Villa Cipressi a Città S.Angelo.

La funzione liturgica sarà celebrata dall'arcivescovo di Pescara - Penne Tommaso Valentinetti, alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, del direttore Regionale vigili del fuoco dell’Abruzzo Gennaro Tornatore, del comandante provinciale.Luca Verna, oltra ai familiari, gli amici, i colleghi ed il personale dei vigili del fuoco insignito della medaglia d’oro al valor civile, componenti della squadra di soccorso che per prima intervenne sul posto dell’incidente e di cui il collega Maurizio faceva parte.

"Nato a Pescara il 15 agosto 1966, Berardinucci ha vestito la divisa di vigile del fuoco con dedizione, professionalità e spirito di corpo già dall’anno 1985, quando scelse di entrare nel corpo nazionale dei vigili del fuoco per assolvere al servizio militare. La passione per questa professione lo spinse a continuare nell’attività come vigile del fuoco volontario del comando di Pescara a partire dall’anno 1987, consentendogli così di partecipare alle attività di soccorso tecnico urgente ed interne del comando provinciale vigili del fuoco di Pescara e, successivamente, a quelle del distaccamento volontario di Montesilvano, fino al luglio del 2007, data in cui transitò nel servizio di ruolo vigili del fuoco. Inviato in 1° assegnazione al comando provinciale di Modena, venne poi trasferito al comando provinciale di Pescara nell’aprile del 2011. Nel primo periodo dell’emergenza Abruzzo ha fatto parte delle squadre operative di colonna mobile inviate in soccorso alla popolazione delle zone dell’aquilano interessate dal sisma del 06.04.2009, ricevendo per tale attività “Attestato di pubblica benemerenza”. Ha in seguito avuto vari riconoscimenti da parte dell’amministrazione per lodevole partecipazione ad interventi di soccorso tecnico urgente."