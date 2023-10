Trenta spazi a disposizione per gli operatori del mercato Muzii: c'è il sì al bando e presto l'avviso per le nuove assegnazioni

Trenta box a disposizione dei commercianti e gli esercenti che già occupano i loro spazi all'interno del mercato coperto di piazza Muzii. È per loro il primo bando per le nuove assegnazioni con cui si vuole dare la possibilità di ampliamento dell'attività a chi già lo occupa, ma a seguire, spiega la consigliera comunale Zaira Zamparelli (FdI) cui è stato dato l'incarico di affiancare l'assessore comunale Alfredo Cremonese proprio nella gestione e il rilancio dei mercati coperti della città, uscirà quello per assegnare i restanti.

L'obiettivo è quello di valorizzare il mercato finito più volte al centro delle polemiche e oggetto di un bando andato deserto con cui si puntava a darne la gestione a un grosso imprenditore che si occupasse anche della sua riqualificazione. Al momento, spiega ancora la consigliera, si sta lavorando a un primo progetto che prevede la realizzazione di nuovi bagni nella struttura. Bagni riservati a chi opera all'interno del mercato proprio come quelli già esistenti e oggetto troppe volte, sottolinea, di atti vandalici. L'ultimo nella notte tra giovedì 5 e 6 ottobre, fa sapere con già i lavori di ripristino in corso. Resta per ora tutto fermo per il piano superiore sebbene, spiega, “stiamo valutando altre proposte” per far sì che, una volta affidato, venga anch'esso sistemato. “Vogliamo renderlo più bello e appetibile possibile”, conclude Zamparelli.

Tanti dunque gli stalli a disposizione dato che, specifica la delibera di giunta con cui è stata accolta la proposta di procedere con il bando, ci sono nel mercato di piazza Muzii “diversi posteggi ad oggi non occupati a causa di revoca di concessione o per riconsegna della licenza di esercizio”.

Sarà ora compito degli uffici predisporre l'avviso per le assegnazioni con cui si potranno avere nuovi spazi sia per il food con anche l'apertura serale, che per il commercio e la vendita di prodotti agricoli.