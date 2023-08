Max Gazzè invita tutti all'Arena del Mare: "Sarà un concerto bellissimo e pieno di energia" [VIDEO]

"Sarà un concerto bellissimo, pieno di energia, bella gente e bravissimi musicisti". Con queste parole Max Gazzè invita tutti ad esserci domenica 13 agosto all'Arena del mare.

Sarà lui ad aprire il We Love Fest 2023 ed è già in città come mostra il videomessaggio girato in un ristorante dove il cantautore ha incontrato l'assessore comunale ai Grandi eventi Alfredo Cremonese e la consigliera comunale FdI Zaira Zamparelli.

Sul palco con lui ci sarà l'Orchestra del Salterello per una serata all'insegna della tradizione musicale abruzzese così come sta facendo con questo particolare Tour partito il 30 giugno e che ha già toccato Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania e che proseguirà, dopo Pescara, in Calabria, Emilia Romagna e Val d'Aosta.