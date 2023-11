La piccata replica di Chiavaroli (Ambiente) alla presidente TIboni sul mancato svuotamento del mastello che "non c'è più"

Nessuna traccia del mastello con i rifiuti organici che la presidente dei Premi internazionali Flaiano Carla Tiboni ha lamentato non fosse stato svuotato da una settimana. A riferirlo è il presidente di Ambiente Ricardo Chiavaroli dopo aver appreso “dal vostro puntuale articolo odierno della drammatica e vibrante denuncia”, dichiara riferendosi all'articolo apparso su IlPescara, “circa il mancato ritiro di un piccolo mastello dei rifiuti dinanzi la sua abitazione”.

“Siamo prontamente accorsi sul posto pochi minuti fa per scrupolo (e cioè sabato 18 novembre alle 14.20, puntualizza) e purtroppo il mastello non c’è più: forse rientrato in casa dopo che i nostri operatori hanno provveduto a svuotarlo regolarmente”.

“In ogni caso mi scuso con la presidente, anche se non credo che sia dipeso dalla nostra volontà, ma deve trattarsi probabilmente di un complotto internazionale giacché come lei stessa riferisce in questi giorni abbiamo svolto regolarmente il servizio nella sua via di residenza e che l’unico mastello non ritirato sarebbe il suo e non quello dei vicini”, aggiunge Chiavaroli che conclude: “apprendo infine con piacere dall’articolo che a differenza di quanto narra la leggenda, Ambiente risponde prontamente a telefonate ed email”.