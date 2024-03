Docente di economia dell'università d'Annunzio ottiene un importante riconoscimento internazionale

Importante riconoscimento internazionale per il docente di Economia aziendale dell'università d'Annunzio di Chieti - Pescara Massimo Sargiacomo. Il Magnifico Rettore Liborio Stuppia, il Mur e l’Anvur hanno ricevuto infatti da Yang Canming, Rettore e presidente della Zhongnan University of Economics and Law (Wuhan, Cina) la comunicazione ufficiale dell’avvenuto conferimento dell’“Honorary Doctor Degree in Management”.

Nel recente passato eminenti studiosi e personalità ai vertici di atenei e di agenzie internazionali sono stati insigniti di tale ambito Award, che viene assegnato al termine di un processo di selezione avviato dal Comitato per i titoli accademici del consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese. Fra le personalità italiane che hanno ricevuto tale prestigioso riconoscimento accademico, spicca il solo Eugenio Gaudio, quando era Magnifico Rettore dell’università “La Sapienza” di Roma.