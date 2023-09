In piazza Sacro Cuore il mass training della Croce Rossa per le manovre salvavita [FOTO]

Si è svolto nella serata di sabato 2 settembre, in piazza Sacro Cuore, il mass training manovre salvavita, un progetto organizzato dalla Croce Rossa italiana per la divulgazione alla popolazione delle manovre utili alla rianimazione cardiaca. I formatori della Croce Rossa Abruzzo hanno spiegato, ai 40 cittadini che si sono cimentati, le manovre utili alla rianimazione cardio polmonare. L'iniziativa è stata ospitata dal comitato Cri di Pescara.

Nella piazza, dove per tutta la giornata c'era il Villaggio della Croce Rossa, sono stati allestiti 40 manichini con altrettante persone che, insieme agli istruttori della Croce Rossa Abruzzo, hanno potuto apprendere le manovre base che possono servire per la rianimazione. Il tutto ha consentito di acquisire uno schema mentale e comportamentale che faciliti la gestione di eventi di emergenza e urgenza. Sapere quando chiamare l’emergenza sanitaria, come valutare i parametri vitali, come gestire un arresto cardiaco, come seguire le manovre di disostruzione.