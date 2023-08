In piazza Sacro Cuore il Villaggio della Croce Rossa

Sabato 2 settembre, in piazza Sacro Cuore, verrà allestito il “Villaggio della Croce Rossa”. Con il montaggio di alcune tensostrutture, la Cri, comitato di Pescara, scenderà in piazza per una giornata ricca di eventi. Tra questi, alle 19 ci sarà il “Mass Training”, finalizzato a diffondere la cultura della rianimazione tra la popolazione.

“È un momento importante – dice Fabio Nieddu, presidente del Comitato di Pescara – per sensibilizzare la nostra Comunità locale alle manovre salvavita che da sempre la Croce Rossa promuove tra la gente. È fondamentale ricordare che abbiamo pochi minuti a disposizione per salvare una vita dal momento in cui la persona va in arresto cardiaco. E non sempre l’ambulanza riesce ad arrivare in così poco tempo sul luogo. Dunque, solo la conoscenza di queste semplici manovre rianimatorie, che ognuno di noi può imparare, garantisce al cervello di essere ossigenato ed evitare danni irreversibili. E allora più persone conoscono queste manovre e maggiori possibilità di salvezza sono garantite alla persona che è in arresto cardiaco”.

Alle 10 gli Opem (Operatori Cri per le attività di Emergenza), avvieranno una esercitazione che porterà all’allestimento del campo al termine del quale, saranno avviate interessanti attività. Dalle 11 alle 20 il gruppo donatori sangue effettuerà promozione alla donazione oltre a raccogliere adesioni di aspiranti donatori. Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 19 i giovani del nostro comitato presentano la campagna “Se bevo non guido”. Si tratta di una attività di sensibilizzazione e prevenzione sul tema della sicurezza stradale. Con speciali occhiali a distorsione ottica, faranno provare alla popolazione cosa significa mettersi alla guida dopo aver bevuto.

Alle 17, nell’ambito delle attività di emergenza della Croce Rossa, sarà illustrata l’importanza di saper preparare uno “zaino di emergenza”. La preparazione di uno zaino di emergenza nei casi di calamità naturali può sembrare un compito arduo se fatto in maniera frettolosa. Pensare di portare dietro tutto l’occorrente della nostra quotidianità è impossibile_ bisogna munirsi del necessario di base per affrontare una situazione di sopravvivenza. Ecco, quindi, che illustrare come prepararne uno con la dovuta calma sarà sicuramente utile. In una situazione di crisi ed emergenza, sapere già di avere gli alimenti, l’acqua, i vestiti, le medicine etc. ridurrà drasticamente la tendenza naturale al panico.

Dalle 19 alle 20, infine, “Mass Training – manovre salvavite”. Con l’allestimento di circa 30 postazioni, si permetterà alla popolazione di approcciare in modo semplice la rianimazione cardio polmonare e la sequenza Basil Life Support. Il tutto permetterà di acquisire uno schema mentale e comportamentale che faciliti la gestione di eventi di emergenza ed urgenza. Sapere quando chiamare l’emergenza sanitaria, come valutare i parametri vitali, come gestire un arresto cardiaco, come seguire le manovre di disostruzione.