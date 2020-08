Masci commemora la tragedia di Marcinelle: "Abbiamo ancora molto da imparare da quella storia"

Carlo Masci commemora la tragedia di Marcinelle e, in una nota, ammonisce: "Abbiamo ancora molto da imparare da quella storia. Perché è la nostra storia". Il sindaco di Pescara interviene sull'anniversario della tragedia che si consumò nel pozzo del Bois du Cazier, in Belgio, l'8 agosto 1956, quando morirono 262 minatori, di cui molti erano abruzzesi:

"Fu una delle più immani tragedie del lavoro", ricorda Masci. "Non ci fu alcun miracolo, a Marcinelle. Le quaranta bare allineate sui camion scoperti di fronte alla Cattedrale di San Cetteo a Pescara, per i funerali di Stato celebrati a fine novembre da monsignor Antonio Iannucci, portavano l’eco non sopita del dolore della comunità abruzzese e di quelle di Manoppello e Lettomanoppello che avevano subìto la ferita più profonda". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino, poi, aggiunge: "Nulla sarebbe stato uguale, dopo Marcinelle. Il disprezzo con il quale i nostri emigranti erano accolti all’estero chiederà il tributo di quelle vite per diventare rispetto e considerazione verso chi voleva un futuro migliore per sé e per i propri figli. Oggi, 8 agosto, 64 anni dopo, abbiamo ancora molto da imparare da quella storia".