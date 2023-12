Tetti e facciate da rifare nelle case Ater: 930mila euro per otto interventi in sette comuni della provincia

Interventi di manutenzione straordinaria per complessivi 930mila euro in alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica di Popoli, Penne, Rosciano, Alanno, Loreto Aprutino, Bussi sul Tirino e Catignano. Alcuni sono in corsi per altri si stanno redigendo i progetti esecutivi perché possano partire il prima possibile.

A comunicarlo è l'Ater (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale) che ha chiesto e ottenuto da parte della Regione, l'autorizzazione a utilizzare l'economia del finanziamento da 5milioni di euro assegnatogli (4miloni e mezzo destinati alla manutenzione straordinaria e al recupero funzionale degli edifici erp del territorio e 500mila da destinare al comune di Pescara).

L'occasione per il presidente Mario Lattanzio per sottolineare che l'Ater è proprietaria di circa 690 fabbricati per un totale di 4mila 550 alloggi molti diversi tra loro per tecniche costruttive, tipologie e materiali impiegati il cui stato di conservazione risente di molteplici fattori come la vetustità, l'aggressività degli agenti atmosferici e soprattutto l'insufficiente manutenzione dovuta agli scarsi finanziamenti che sono anche diminuiti negli anni, sottolinea l'Ater.

Questi gli interventi per i quali si sta utilizzando il finanziamento: