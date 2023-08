Nominato a Cepagatti il primo referente plastic free: è Manuel Speziale, ventenne del posto che si è diplomato al liceo scientifico Galilei di Pescara e ora studia servizi giuridici per l’Impresa all'università “D’Annunzio”.

Queste le sue parole: “Ho sempre ritenuto che un piccolo contributo offerto alla società rappresenti una grande occasione per lasciare un messaggio: il futuro si nutre dei piccoli gesti. Anche la raccolta di un tappo può cambiare le cose e, in fondo, i romani lo avevano capito prima di tutti: "Gutta cavat lapidem". Sono stato nominato referente per la città di Cepagatti dell'associazione Plastic Free, un'organizzazione di volontariato con uno scopo nobile: informare quante più persone possibili sul tema dell'inquinamento ambientale, organizzando non solo eventi aperti al pubblico di raccolta della plastica nelle aree più "critiche", ma anche attività di sensibilizzazione presso le scuole locali di ogni ordine e grado”.

Sino ad oggi, insieme ad oltre 250.000 volontari, Plastic Free ha organizzato più di 2000 appuntamenti di raccolta, dando nuova vita a territori completamente sommersi dai rifiuti. Approssimativamente sono state raccolte ben 3.294,724 tonnellate di plastica. Un risultato che Speziale definisce “impressionante, frutto dell'impegno di volontari, persone fisiche e aziende, che hanno investito su un gesto di civiltà. È mio intento costruire un dialogo proficuo con la giunta, per ottenere ciò che in molti altri Comuni regionali si è già realizzato. Mi riferisco, ad esempio, alle ordinanze che limitano o vietano il rilascio di palloncini in aria, il cui effetto, una volta a terra o in acqua, è disastroso, oppure alla formalizzazione di un protocollo d'intesa, che ci consentirebbe di organizzare con maggiore elasticità gli eventi di raccolta e di informazione”.

L'11 marzo 2023, spiega Speziale, “68 amministrazioni comunali sono state insignite del titolo "Comune Plastic Free"; un modo, questo, per essere riconoscenti verso i Comuni che hanno condiviso la nostra causa. Le attività che si potrebbero fare sono molte, il principale ingrediente necessario è la buona volontà. Non potrei che essere onorato, dunque, di mettermi in gioco e perseguire il sogno che anima questa associazione. Inizio una nuova e formativa esperienza, volta alla cura del bene pubblico e fondata sull'assunzione di una responsabilità che ritengo cittadina”. Speziale conclude con un appello alla cittadinanza: “Rivolgo ai miei concittadini l'invito a prendere parte agli eventi che saranno organizzati nella nostra città”.