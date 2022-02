Nuova manifestazione del Comitato No Green Pass - Non toccate i minori: "Siamo pacifici ma molto determinati"

Sabato 12 febbraio è in programma a Pescara, a partire dalle ore 19, una nuova manifestazione del Comitato No Green Pass - Non toccate i minori. Si inasprisce la protesta contro il green pass e la vaccinazione minorile e, di conseguenza, si moltiplicano le piazze abruzzesi, senza simboli di partito e associativi, sotto un solo emblema: il tricolore.

Di seguito le dichiarazioni di Nico Liberati, portavoce del movimento: “Siamo orgogliosamente l’unica regione in Italia che persino a livello amministrativo si è opposta allo strumento di macelleria sociale del green pass. Oramai tutto il mondo resta esterrefatto e segue con apprensione le vicende italiane, mentre si amplifica la protesta verso la campagna vaccinale minorile e contro l’apartheid instaurato con il super green pass. È orami chiaro che le misure repressive, e gli irresponsabili e reiterati richiami e inviti alla vaccinazione dei bambini, stanno alimentando il disagio e le piazze dei no green pass che crescono nel numero e nel consenso”.

Conclude Liberati: “Siamo pacifici ma molto determinati: questo atteggiamento autoritario e di censura deve cessare. Dobbiamo essere liberi di manifestare e muoverci nel territorio senza subire censure ed atteggiamenti repressivi. Gli episodi come quello di Sulmona devono cessare. Questo linguaggio di odio e terrore deve essere censurato immediatamente, da qualsiasi parte esso provenga”.