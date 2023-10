Una manifestazione in piazza salotto per dire no alla chiusura del canile in via Raiale

No alla chiusura del canile in via Raiale e al trasferimento dei cani nel rifugio di Civitella Casanova. Per questo, comitati cittadini, associazioni e il M5s hanno organizzato per il 4 novembre prossimo alle 16 una manifestazione in piazza Salotto. Da tempo i pentastellati e le associazioni animaliste si battono per salvare il rifugio chiedendo tutele per gli ospiti a quattro zampe, in attesa di vedere concretizzato il progetto del canile intercomunale il cui iter è ancora il alto mare:

"Come anticipato nei giorni scorsi, siamo pronti per annunciare questo appuntamento organizzato insieme a tante associazioni, volontari ed attivisti del territorio. Una grande manifestazione di piazza per dire no alla chiusura del canile di via Raiale e al trasferimento di tutti i suoi ospiti a Civitella Casanova. Una manifestazione rivolta a chiunque abbia a cuore il destino dei nostri amici animali, che rischiano un destino drammatico per una scelta politica inaccettabile"