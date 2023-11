La denuncia della presidente Tiboni: "Nessun ritiro dell'organico da una settimana, ci penseranno i cinghiali"

Nessun ritiro per il contenuto del mastello dell'organico della presidente dei Premi internazionali Flaiano Carla Tiboni: da una settimana, pieno, continuerebbe a cancellare davanti al cancello dell'abitazione nonostante i solleciti che lei stessa, spiega, avrebbe fatto alla società Ambiente.

La denuncia arriva proprio dalla Tiboni che definisce “mirabile tenzone” quello che ormai la vedrebbe protagonista con Ambiente visto il mancato ritiro del suo mastello a differenza di quanto sarebbe invece normalmente avvenuto con quelli dei vicini.

“Pazientemente da lunedì 13 novembre lascio messaggi in segreteria, vengo richiamata dagli incaricati del call center che mi assicurano che provvederanno immediatamente. Nemmeno fossi fidanzata quanto a telefonate e messaggi”, aggiunge per rimarcare la quantità di segnalazioni di cui si sarebbe fatta carico. Un amor non corrisposto verrebbe da dire dato che “ad oggi – chiosa Tiboni – non è accaduto nulla. I rifiuti umidi continuano a stazionare davanti al cancello e gli operatori di Ambiente saltano il ritiro”.

“Dove ho sbagliato: a saldare già la Tari (la tassa sui rifiuti) o il servizio è scadente e siamo gente considerata di periferia, quindi possiamo aspettare? - si chiede abitando in una zona residenziale collinare - Intanto i cinghiali di cui la zona è felicemente popolata, stanno per iniziare la festa di pulizia del mastello, a modo loro. I cittadini che si indignano, dicono che vergogna. Io – conclude - dico che Pescara è una città sporca anche per colpa di chi deve provvedervi”.