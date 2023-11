Allagato il parcheggio de Le Naiadi: a rendere inaccessibile la struttura ci si è messo anche il maltempo

Si sarebbe dovuta tenere questa mattina la conferenza stampa del Club Acquatico per fare il punto sulla vicenda de Le Naiadi e in particolare l'annullamento in autotutela del bando con cui l'AreaCom (Agenzia regionale per la committenza) aveva affidato alla società la gestione ventennale, ma questa mattina la piscina si è formata proprio davanti all'ingresso costringendo al rinvio.

Un vero e proprio lago d'acqua quello che ha invaso il parcheggio della struttura e anche parte della pineta che la fronteggia senza risparmiare alcuni tratti del lungomare che collegano Pescara a Montesilvano. Veri e propri guadi da attraversare per gli automobilisti e non gli unici che si sono formati sulle strade della città dove la pioggia continua a battere costantemente tanto da spingere l'amministrazione ad attivare il Coc (Centro operativo comunale).

Insomma se Le Naiadi sono state costrette a una nuova chiusura dopo l'annullamento del bando arrivata a pochi giorni dalla notizia dell'inchiesta avviata dalla procura proprio sulla procedura per cui al momento ci sono quattro persone iscritte sul registro degli indagati con l'ipotesi di reato di turbativa d'asta, ci si è messo anche il maltempo a rendere letteralmente inaccessibile la struttura.

Un incontro solo rinviato quello con il Club Acquatico che ha posticipato di 24 ore e cioè a giovedì 23, l'incontro convocato con la stampa per chiarire non solo gli aspetti sull'annullamento del bando ventennale comunque non ancora oggetto di convenzione, ma anche quelli che riguardano l'affidamento per via d'urgenza mai attuato e anch'esso annullato in autotutela, oltre che per dare risposte agli utenti e a tutti i cittadini.

Sul futuro della struttura è intervenuto il presidente del consiglio Lorenzo Sospiri che ha ipotizzato la possibilità di far gestire Le Naiadi dal Comune per i prossimi vent'anni.