Un albero crolla in strada della Bonifica (chiusa al traffico) e il Comune attiva il Coc [VIDEO]

Un tratto di strada della Bonifica a Pescara è stato chiuso al traffico dopo la caduta di un albero, una quercia in particolare.

A farlo sapere è l'assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, che si è recato sul posto per un sopralluogo.

La circolazione viaria è interrotta verso sud dopo la rotatoria con via Lago Isoletta.

«Caduta una quercia per cedimento del terreno troppo inzuppato di acqua le radici non hanno retto», spiega l'assessore Seccia, «ho provveduto avendo quasi assistito a chiamare la polizia locale, i vigili del fuoco per liberare la strada e la protezione civile. Precauzionalmente apriamo il Coc (centro operativo comunale), siamo al lavoro».

«La pioggia che da ieri sera sta interessando Pescara si sta intensificando, siamo in categoria rischio temporali giallo, abbiamo attivato il Coc per le emergenze», aggiunge il sindaco Carlo Masci, «oramai dobbiamo abituarci a periodi lunghi di siccità alternati a giorni di acquazzoni violenti, che creano problemi ai nostri sistemi di smaltimento delle acque reflue. Da stanotte abbiamo tutte le squadre di operai, gli agenti della polizia locale, i volontari della protezione civile e tutto il personale operativo delle nostre società partecipate in giro per la città a risolvere le situazioni critiche, abbiamo anche chiesto ulteriori idrovore alla protezione civile regionale per tenerle pronte nel caso un cui la pioggia dovesse aumentare. Siamo in campo per ogni emergenza, anche se le precipitazioni sono talmente abbondanti che ci vorranno diverse ore per tornare alla normalità».

Il numero per contattare il Coc allo scopo di segnalare situazioni di emergenza è il seguente: 0854283400