Luca Bernabeo ai Dance Music Awards nella categoria "Miglior dj resident 2022"

Luca Bernabeo, giovane dj abruzzese, più precisamente di Bussi sul Tirino, è in gara ai Dance Music Awards (premio nazionale della musica dance) nella categoria "Miglior dj resident 2022". Sono 60 i disc jokey che, selezionati in tutta Italia, si contenderanno questo ambito titolo.

"Sono molto soddisfatto - dichiara Luca, in forza all'EllediVi Exclusive Disco Club di Popoli - perché quest'anno parteciperò ai "Dance music awards", manifestazione molto importante per il settore. Chi vorrà votare per me dovrà andare nella sezione "Miglior dj resident 2022" e selezionare il mio nome: "Crime". Bisogna ricordarsi di votare almeno cinque categorie, altrimenti la preferenza espressa sarà nulla".



Per votare Luca Bernabeo come "miglior dj resident 2022" è sufficiente cliccare al link qui di seguito: https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/.