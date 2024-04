Fervono i preparativi a Loreto Aprutino per la tradizionale festa del patrono San Zopito

Anche quest'anno grande attesa e molto impegno da parte della comunità di Loreto Aprutino per preparare al meglio la festa del santo patrono San Zopito, con il tradizionale rituale della processione con il bue. Appuntamento dal 18 al 20 maggio per una tradizione che ffonda le radici in una storia di devozione e comunità e che attira da sempre tantissimi curiosi e turisti. Ad organizzare l'evento numerose realtà locali ovvero l'associazione Borgolive, il Comune, l'associazione San Zopito, la consulta giovanile e i Vetturali che si riuniscono ogni mercoledì e venerì nel circo ippico Aprutino per le prove della sfilata del bue “Galante del Belvedere” e dei canti dei vetturali, il momento clou della festa che richiama tradizioni secolari. Come spiega l'associazione culturale ricreativa San Zopito:

"il bellissimo bue bianco ha bisogno di abituarsi ai suoni del centro urbano, un contesto del tutto inusuale. Non solo. L’animale comincia a prendere confidenza col bambino, che nei tre giorni di festa, poserà sul suo dorso. Per tramandare la tradizione alle nuove generazioni anche quest’anno i bambini delle scuole del paese saranno protagonisti con i disegni. Per loro, una libera interpretazione della festa. Gli elaborati sono inseriti all’interno della mostra-concorso "Te lo dico con un disegno". La partecipazione, per la prima volta, è stata estesa ai piccoli studenti della scuola dell’infanzia. Mentre il progetto “Sincro vestina”, con i ragazzi del doposcuola, sono al lavoro per una restituzione artistica.

Prosegue, inoltre, il percorso iniziato lo scorso anno per concorrere al riconoscimento di patrimonio immateriale Unesco con il tema: “Buoi, tradizioni e uomini”. Non mancheranno, nei tre giorni di festa, serate danzanti

in piazza Garibaldi con musica per tutti i gusti."