Procedura di licenziamento per oltre 40 dipendenti del Conad di Città Sant'Angelo

Ci sarebbero oltre 40 dipendenti del Conad di Città Sant'Angelo a rischio licenziamento. A Lanciare l'allarme è Sinistra Italiana con il segretario regionale Daniele Licheri, il segretario di Città Sant'Angelo Davide Ruggenti e i componenti del direttivo della città Alice Fabbiano e Pierpaolo Di Brigida.

Nell'esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori, il partito si schiera al loro fianco per scongiurare la nuova ennesima procedura di licenziamento che sta per travolgere più di 40 dipendenti del supermercato”, si legge in una nota.

“Non è possibile far ricadere i costi sempre sulla pelle dei lavoratori. Chiediamo un intervento di tutti i livelli politici, comunali e regionali per intervenire nella risoluzione della vertenza”, aggiunge Sinistra Italiana che una stoccata la affonda anche nei confronti dell'amministrazione comunale.

“Come è possibile che l’amministrazione guidata da MattiaPerazzetti vada così veloce che non si sia accorta della grave situazione dei dipendenti Conad e di una possibile procedura di licenziamento? - chiede - Sono stati forse troppo impegnati nella campagna elettorale così tanto da far passare i problemi sul territorio in secondo piano?”, chiosa il partito.

“Bisogna garantire reddito e lavoro altrimenti ci saranno ricadute pesantissime sul nostro territorio dove sono in aumento le richieste di aiuto economico e alimentare. Il segretario regionale, già informato – conclude la nota di denuncia - si attiverà insieme alle parti sociali per risolvere tale vertenza anche attraverso i nostri deputati”.