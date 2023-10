L'appello di una ragazza di Montesilvano al ministro: "Da 8 anni chiediamo assistenza per mio fratello autistico"

Una 28enne di Montesilvano ha scritto una lettera aperta al ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, per spiegare la sua difficile situazione familiare e chiedere un aiuto affinchè possa ottenere, dopo anni di battaglie, l'affidamento a una struttura residenziale per il fratello affetto da autismo. La ragazza, che ci ha inoltrato la lettera, ha spiegato di voler incontrare, assieme alla madre e al fratello, il ministro in quanto la sua vita è pesantemente condizionata dal fatto che da diversi anni ha dovuto lasciare le attività lavorative, le passioni e il tempo libero per occuparsi anche della madre, che fino a qualche anno fa era amministratore di sostegno del fratello e che nel 2019 si è licenziata proprio per far fronte alla difficile situazione:

"Sono emozionata nel scriverle, mi chiamo Erika, ho 28 anni e abito a Montesilvano. Vivo con mia mamma e mio fratello ed ora espongo il problema. Io amo la famiglia, la vivo, ma dal 2015 fino ad ora ho tralasciato tutto, anche la mia anima per aiutare mia madre. Mio fratello è disabile al 100%, ha 31 anni, non parla ha un tratto autistico e stiamo combattendo da ben 8 anni per avere dalla Regione Abruzzo o fuori una struttura residenziale adeguata alle sue esigenze.

Per ben 8 anni, senza l’aiuto del Comune e della Regione abbiamo fatto quello che potevamo; infatti mia madre si è dovuta licenziare nel 2019 perché mi vedeva troppo vincolata. Mia mamma è vedova dal 2014, prima della situazione di mio fratello se ne occupava mio padre e ora la sottoscritta, trascurando me stessa e i miei hobby. Chiediamo, con il cuore in mano, di incontrarla anche facendo tanti chilometri. Spero tanto che legga la mia lettera. Infine, La ringrazio per l’attenzione nel leggere ciò che ho scritto, Le porgo i miei più sinceri saluti".