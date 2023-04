Proseguono i lavori per il sagrato della chiesa di Sant'Antonio: ora tocca alla pavimentazione [FOTO]

A un mese di distanza siamo tornati nella zona di viale Sabucchi e del tratto finale di via Regina Elena che passa davanti alla chiesa di Sant'Antonio per verificare a che punto si trovino i lavori per la realizzazione di un sagrato in marmo e betonella di fronte all'ingresso della nota parrocchia. Questa mattina gli operai del Comune non erano sul cantiere, ma i progressi compiuti finora negli interventi sono sotto gli occhi di tutti. La scarificazione dell'asfalto, infatti, è stata completata, e già da alcuni giorni si è passati alla pavimentazione. I lavori dovrebbero essere ultimati a breve, così da dare all'area un sagrato "all'altezza dell'importanza di quel luogo di culto", come spiegato dal sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Interpellato da IlPescara.it, il primo cittadino ci fa sapere quanto segue: "Gli interventi saranno completati entro maggio. La prossima settimana dovrebbe essere disponibile tutto il materiale per la pavimentazione, così l'impresa potrà riprendere i lavori". Oltre a conferire ulteriore visibilità a una chiesa storica per la città, valorizzandone l'ingresso e la facciata, si provvederà a riqualificare la strada circostante. Inoltre verrà sistemata la pista ciclabile, che al momento risulta tagliata a metà dalla presenza del sagrato e dovrà quindi essere reindirizzata rispetto al suo percorso originario.