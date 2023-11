Al via i lavori di riqualificazione di via Andrea Doria, cambia la viabilità della zona

In via Doria lunedì 20 novembre cominciano i lavori per la riqualificazione della strada.

E per consentire il regolare svolgimento del cantiere sono previste modifiche alla viabilità.

«Un altro intervento strategico per la città prende il via in questi giorni nella zona sud di Pescara, lunedì prossimo», annuncia il sindaco Carlo Masci, «cominceranno i lavori nell'ambito della "Realizzazione del collegamento dell’Asse attrezzato e adeguamento svincolo Ss 714 – ampliamento di via Andrea Doria (sub-Intervento 1)».

«È un progetto, atteso da anni, da 6 milioni 123mila euro (i fondi sono statali, del Mit) che porterà alla riqualificazione di via Doria e del primo tratto del lungomare Cristoforo Colombo (lato golena nord), con la riconfigurazione delle rotatorie e degli innesti viari, la sistemazione della banchina fluviale e la realizzazione di un sovrappasso pedonale da via Doria con funzione di “terrazza sul fiume», prosegue Masci, «puntiamo, con questo progetto, sulla intermodalità del porto ma anche sullo sviluppo turistico della città e sono certo che si tratterà di un intervento storico (rivisto rispetto al progetto iniziale, che prevedeva una sopraelevata) che cambierà il volto di una delle porte di accesso al capoluogo adriatico. È un altro tassello che il Comune aggiunge nella composizione di una città sempre più attraente, accogliente e al passo con i tempi, superando i problemi e le brutture che la attanagliano da decenni. Questo ulteriore cantiere si aggiunge a quello già partito nella zona della Madonnina, del Mercato ittico e del Museo del Mare che darà nuova vita e nuova linfa a un'altra area straordinaria. Parliamo di due volti della stessa medaglia, il cuore del nostro porto ma anche un angolo di Pescara di una bellezza invidiabile che non potevamo lasciare trascurato e andava assolutamente valorizzato nella sua interezza, a nord e a sud del fiume».

In vista dell'avvio dei lavori (la procedura seguita è quella dell'appalto integrato) è stata rivista la viabilità, a partire da lunedì prossimo e per i prossimi mesi. L'ordinanza del dirigente Giuliano Rossi prevede, dal 20 novembre al 31 marzo 2024: l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati e l'istituzione del senso unico in direzione mare-monti sull’intera Via Andrea Doria; l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sulla corsia lato mare del tratto di Lungomare Papa Giovanni XXIII tra Via Andrea Doria e Via Magellano; l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, nonché l'istituzione del doppio senso di marcia del tratto di lungomare Papa Giovanni XXIII compreso tra via Magellano e via Giovanni da Verrazzano; l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, nonché l'istituzione del divieto di transito del tratto di lungomare Cristoforo Colombo compreso tra via Andrea Doria e via Giovanni da Verrazzano.



L'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, sottolinea che «non andremo semplicemente a riqualificare una arteria importante qual è via Andrea Doria ma completiamo anche il tratto del lungomare sud fino a via Magellano, che attendeva da anni questo ulteriore passaggio. Non è solo una riqualificazione attesa e necessaria ma significativa per la città perché crea uno straordinario collegamento con la sponda sud del fiume proprio nel momento in cui è partita anche la riqualificazione della sponda nord. Sappiamo bene che il fiume è una risorsa e ci muoviamo per trasformarlo in una zona da vivere, con un arredo urbano gradevole e una passeggiata».



Per il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore l'avvio dei lavori è «il frutto della grande collaborazione istituzionale che si è creata in questi anni. Desidero ringraziare davvero tutti: non solo la struttura comunale ma anche l'autorità portuale e i vari enti coinvolti tra cui l'Aca, le Dogane, la Capitaneria di porto, la Regione. Sono stati tanti i protagonisti di questo lavoro, enorme e fruttuoso. Aspettavamo questo momento dal 2022, quando è stato completato il progetto definitivo. Il percorso di riqualificazione che prenderà il via lunedì di fatto è già cominciato con i lavori ancora in corso a Borgo Marino sud e si concluderà con la realizzazione del progetto che riguarda il lungomare sud, finanziato dalla Regione Abruzzo, a testimonianza della grande attenzione per questa parte della nostra città».