Dopo Pasqua al via i lavori di riqualificazione totale del manto stradale di corso Vittorio Emanuele II

Riqualificazione totale del manto stradale di corso Vittorio Emanuele II a Pescara subito dopo Pasqua.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci come fissa come data di apertura del cantiere lunedì 17 aprile.

«Da diversi anni i cittadini richiedevano questo intervento fondamentale, non è stato facile trovare le risorse necessarie, ma ce l'abbiamo fatta, adesso ci siamo», annuncia il primo cittadino.

Poi Masci prosegue: «La settimana scorsa abbiamo completato un'altra gara, vinta da un'azienda storica e seria del nostro territorio, per realizzare una serie di corposi interventi di miglioramento e messa in sicurezza delle strade nell'ottica della mobilità sostenibile. Nei prossimi giorni approfondiremo i dettagli ma l'intervento di corso Vittorio Emanuele II era troppo atteso per non annunciarlo con tempestività. Ogni giorno un tassello in più per rendere più bella la nostra città».