Al via i lavori notturni di manutenzione stradale in diverse vie della città, i divieti previsti

Lavori di manutenzione stradale in diverse vie di Pescara la prossima settimana.

A farlo sapere è il presidente della commissione comunale Lavori Pubblici, Massimo Pastore, dopo l'approvazione di un suo emendamento presentato lo scorso mese in consiglio comunale.

Gli interventi hanno un valore complessivo di 450mila euro.

I lavori verranno eseguiti in orario notturno a partire da lunedì 15 aprile in via D'avalos, via Bardet, via Modesto della Porta, via Bardet, via Fernando Francesco DAvalos, via Lago di Campotosto, via dei Peligni, via Lago di Bolsena (raccolta acque), via Lago di Bracciano (raccolta acque). Per poter consentire le operazioni di cantiere è stata predisposta un'apposita ordinanza che prevede i seguenti divieti: l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, restringimento della carreggiata, nonché del senso unico alternato regolato con impianto semaforico e/o con l’ausilio di 2 movieri dipendenti della ditta esecutrice (Noraasfalti srl) in via Bardet e via Francesco Ferdinando D’Avalos interi tratti viari, per eliminazione del dissesto arboreo; all'impresa esecutrice dei lavori, di garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, come corridoi di transitabilità pedonale, di idonei percorsi e/o attraversamenti pedonali alternativi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità fino all’eliminazione dello stato di pericolosità, ove dovuto e compatibilmente al tipo di lavorazione da eseguire.